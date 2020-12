"Strefa wolna od LGBT"?! Sąd pozwolił opublikować zdjęcie, do którego publikacji nie chciała dopuścić Gmina Niebylec

We wrześniu 2019 lokalni radni podjęli uchwałę w sprawie powstrzymania ideologii LGBT na terenie gminy. Aktywista, Bart Staszewski chciał tą uchwałę "ośmieszyć", ustawiając przy wjeździe do miasta tabliczkę z napisem "Strefa wolna od LGBT", a zdjęcie z tabliczkami rozpowszechnić w sieci. Wtedy przedstawiciele Gminy Niebylec założyli mu sprawę w sądzie, zakazując publikacji zdjęcia.

- Nigdy celem uchwały nie była dyskryminacja kogokolwiek , poinformował nas Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab - było to jedynie wyrażenie stanowiska Rady Gminy. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że ludzie są różni i maja różne preferencje seksualne – twierdzi wójt.

Pozew gminy został oddalony

- Samorządowcy z Niebylca, gdy dowiedzieli się z Facebooka, że zamierzam opublikować zdjęcie przedstawiające ich gminę, postanowili mi to sądowo uniemożliwić. Gmina, reprezentowana przez kancelarię, zwróciła się o sądowy zakaz zrobienia i publikacji fotografii – powiedział w rozmowie z WP Kobieta Staszewski.

- Nigdy gmina Niebylec nie ogłaszała się strefą wolną od LGBT, a ponadto, żaden przedstawiciel władz gminy nie wyrażał i nie ogłaszał takich poglądów – czytamy w oświadczeniu wójta Zbigniewa Koraba. – To raczej inni, w tym przypadku prawdopodobnie p. Bart Staszewski – przykładał tablicę z napisem "strefa wolna od LGBT" do tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości, fotografował je i publikował zdjęcie, tworząc wrażenie, że to są działania Gminy Niebylec , narażając w ten sposób gminę na utratę dobrego imienia – czytamy w oświadczeniu przedstawiciela lokalnej władzy.