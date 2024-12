Pierwsza dama piekła. Co się stało z Asmą al‑Assad po upadku reżimu w Syrii?

Bashar i Asma al-Asad wzięli ślub w grudniu 2000 r. On był już wtedy prezydentem, ona odnoszącą sukcesy analityczką w banku, ze starannym brytyjskim wykształceniem. Panna młoda miała 25 lat, karierę, piękną figurę i wyczucie stylu. Bardzo szybko stała się dla kobiet na Bliskim Wschodzie symbolem relatywnej wolności. Wydawało się, że para prezydencka wprowadzi nową jakość.

W marcu 2011 r. Vouge opublikował duży artykuł poświęcony Asmie, zaskakując tym wiele osób. Syryjska pierwsza dama chwaliła się między innymi, że promuje różnorodność, bo ubiera choinkę, choć sama jest muzułmanką, zachęca młodzież do aktywności obywatelskiej, jest ambasadorką kultury. Autorka profilu nazwała Asmę al-Assad "różą na pustyni" i wychwalała jej powściągliwą elegancję. Pierwsza dama wzięła nawet udział w dużej sesji zdjęciowej dla magazynu. W tekście nie padło ani słowo na temat coraz trudniejszej sytuacji w kraju.

Kilka miesięcy po publikacji artykułu w Syrii wybuchły zamieszki, które wkrótce przerodziły się w brutalną wojnę, a Asma znalazła się w samym jej centrum. Nie była żadnym kwiatkiem do kożucha, tylko faktyczną uczestniczką reżimu Bashara al-Asada, którego okrzyknięto "rzeźnikiem Damaszku". Ta sama osoba, która Asmę nazwała "różą na pustyni", później ukuła nowe określenie - "pierwsza dama piekła".

W 2012 r. bliskowschodnia "it girl", nazywana też tamtejszą "Lay Di", została objęta sankcjami UE i USA. Skończyły się podróże i zakupy w zachodnich luksusowych butikach. Dla wychowanej w Wielkiej Brytanii i przyzwyczajonej do wystawnego życia Asmy to musiał być szok. Kobieta potrafiła wydać na raz dziesiątki tysięcy funtów w słynnych londyńskich butikach. W czasie rządów reżimu, przepuszczała prawdziwą fortunę.