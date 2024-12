Wylewa się na nich straszny hejt. Anna Dec opowiada swoją historię

Tę zmianę wyglądu Anny Dec bardzo szybko zauważyli widzowie. Część z nich uznała, że nadprogramowe kilogramy to sygnał do ataku.

- Była lawina komentarzy, bo nowa twarz na antenie i bardzo dużo hejtu, "co oni w niej widzą", "jak ona wygląda", to był przełom w moim życiu, bo zobaczyłam już po diagnozie, że muszę nauczyć się nowego stylu życia, wprowadzić bardzo silne restrykcje żywieniowe, jeżeli zależy mi na tym, by wyglądać tak, jak lubię - dodała, podkreślając, że nie chodzi o to, że szczupły znaczy lepszy, ani większy znaczy gorszy, tylko o to, w której wersji najlepiej się ze sobą czujemy.