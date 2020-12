Pierwsza dama wystąpiła razem z Andrzejem Dudą. Zabrała głos

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim bezpiecznej służby. Ale życzę też Państwu i Państwa bliskim, by te święta były pełne zdrowia, by były pełne spokoju, a także takiej niezachwianej wiary w to, że wspólnie pokonamy pandemię koronawirusa. Niech ten nadchodzący 2021 rok będzie rokiem pełnym optymizmu. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności. A tym z Państwa, którzy służą w tej chwili w kontyngentach, życzę wielu sił do pełnienia dalszej służby, a także szczęśliwego powrotu do domu - mówiła Agata Kornhauser-Duda.