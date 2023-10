Pierwsza polska biskupka. "Chciałam uciec od dyskryminacji kobiet w Kościele"

Widziałyśmy, że na świecie kobiety ordynowane są od dawna, mają te same stanowiska co mężczyźni. Miałyśmy konferencje, panele dyskusyjne z gościniami z zagranicy. Szerzyłyśmy wiedzę na temat tych doświadczeń. Ale powiedziano nam, że jesteśmy głośne, agresywne, że źle się nas słucha. Wzięłyśmy to sobie do serca i uznałyśmy, że musimy poszukać innego narzędzia. Chodziło o to, żeby przetrwać - byłyśmy coraz bardziej zmęczone i sfrustrowane wyśmiewaniem, krytyką i brakiem płaszczyzny do dialogu. Seksistowskie żarty były na porządku dziennym, co nie pomagało.