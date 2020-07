Pierwsze małżeństwo z zespołem Downa w Wielkiej Brytanii obchodzi dziś 25. rocznice ślubu. Rok temu chcieli ich rozdzielić

Pierwsze małżeństwo z zespołem Downa w Wielkiej Brytanii obchodzi dziś 25. rocznicę ślubu

– To dzieje się zazwyczaj późną nocą. Tommy odpycha ją wtedy i mówi: "Nie wiem, kim jesteś" albo "Nie kocham cię". Dla Maryanne to cios prosto w serce. – Dzwoni do mnie, w pędzie zakładam buty i jadę, by ich uspokoić. Dla Tommy'ego to też trauma, bo on zapomina, co się stało – opowiadała krewna pary w wywiadzie dla magazynu "Express" .