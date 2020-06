Modelka z zespołem Downa wzięła udział w sesji Gucci Beauty

Ellie wzięła udział w wyjątkowej sesji Gucci Beauty. Modelka z zespołem Downa promuje nową maskarę L’Obscur. Dyrektor kreatywny Gucci, Alessandro Michele, o produkcie mówi tak: "Zaprojektowałem tusz do rzęs L’Obscur dla autentycznej osoby, która na swój sposób używa makijażu, aby opowiedzieć swoją historię wolności. Nazwaliśmy to L'Obscur, ponieważ to słowo równoważy urok i tajemnicę".