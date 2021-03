Pierwsze żony gwiazd. Jakimowicz był zakochany w znanej malarce

Historia miłości Jarosława Jakimowicza i jego pierwszej żony Joanny Sarapaty mogłaby posłużyć za scenariusz do filmu. Zaiskrzyło między nimi od pierwszego wejrzenia, jednak marzyli o sobie już na długo wcześniej. Kiedy wreszcie ich życiowe drogi się spotkały, nie mogli się od siebie oderwać. Aktor oświadczył się malarce po dwóch dniach znajomości, a zaledwie po dwóch miesiącach znajomości stanęli na ślubnym kobiercu. To był rok 1998 i wówczas nikt nie wróżył im szczęścia i świetlanej przyszłości. W 2000 roku para doczekała się syna Jovana. Jak podawały media, przyczyną ich rozstania miała być podobno... nuda. Pojawiały się też głosy, że Jarek nie potrafił porzucić hulaszczego trybu życia. W 2003 r. jedna z kobiet poinformowała, że gwiazdor jest ojcem jej dziecka, Jakimowicz wyparł się.

Choć wielu fanów Piotra Kraśki myśli, że jego obecna żona Karolina Ferestein-Kraśko jest jego pierwszą partnerką, to niestety są w błędzie. Dziennikarz 21 lat temu, dokładnie w 2000 roku poślubił Dominikę Czwartosz. Piotr i Dominika podobno zostali parą jakiś czas po jego rozstaniu ze znaną wokalistką Edytą Górniak. On był wówczas prężnie rozwijającym się dziennikarzem, zaś ona pracowała w amerykańskiej firmie, w której zajmowała menagerskie stanowisko. Łącznie byli 7 lat razem, a jako małżeństwo 4. Kraśko w 2008 roku ożenił się z Karoliną Ferenstein, która była koleżanką Czwartosz. Obie panie łączyła wspólna pasja - uwielbiają jeździć konno.

Radosław Majdan jest obecnie mężem jednej z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu - Małgorzaty Rozenek, z którą ma swojego pierwszego syna Henryka. Jednak Gosia jest dopiero trzecią żoną piłkarza. Wcześniej Majdan związany był ze znaną wokalistką Dorotą Rabczewską oraz z Sylwią Koperkiewicz. To właśnie Sylwia jako pierwsza skradła serce celebrycie. Na ślubnym kobiercu stanęli w 1998 roku. Choć po kilku latach postanowili się rozstać i przypieczętowali tę decyzję rozwodem, to do dziś pozostają w przyjacielskich relacjach i nie żywią do siebie urazy.