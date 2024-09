Po rozwodzie ją podsumował. Nie kryła zażenowania

"Milionerzy" to popularny teleturniej emitowany na antenie TVN w latach 1999-2003, 2008-2010, a w 2017 r. powrócił do ramówki stacji. Od samego początku prowadzącym jest Hubert Urbański, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny.

"Dla Huberta, jakiego znałam, opowiadanie o bardzo osobistych sprawach w mediach zawsze było oburzające. Dziś stało się to jego własną strategią biznesową. Nie wiem, czy to akt desperacji czy frustracji. Jedną rzecz chciałabym sprostować. Hubert nigdy nie musiał walczyć w sądzie o opiekę nad dziećmi. Podział obowiązków rodzicielskich to pierwsza sprawa, jaką ustaliliśmy możliwie najrozsądniej, poza salą sądową. Pozostałe kwestie przedstawione przez Huberta w wywiadzie, a dotyczące mnie osobiście, trudno mi skomentować. Nie wystarczyłoby powiedzieć, że to nieprawda. Musiałabym publicznie opowiedzieć smutną i dramatyczną historię, a tego typu postępowanie zawsze budziło moje głębokie zażenowanie i tak jest również w tym przypadku" - odpowiedziała w oświadczeniu Julia Chmielnik.