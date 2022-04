Pierwszy wywiad Katarzyny Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem. "Dostaję bardzo dużo wsparcia"

"Te siedem lat to był taki bardzo intensywny czas w moim życiu, więc nawet nie zastanawiałam się, że tej gali nie ma. (…) Dobry to był dla mnie czas. Właściwie każdy czas jest dobry, tylko trzeba wyciągnąć z tego czasu wszystko to, co najlepsze" – odpowiedziała enigmatycznie prowadząca "Pytanie na śniadanie". Z kolei na pytanie o samopoczucie stwierdziła, że czuje się bardzo dobrze dzięki wsparciu najbliższych. "Dostaję dużo bardzo wsparcia od moich najbliższych, od moich przyjaciół, od moich followersów" – powiedziała Katarzyna Cichopek w rozmowie z Jastrząb Post.