Pierzesz buty w pralce? Trzymaj się tej zasady, inaczej je zniszczysz

Przed włożeniem butów do pralki, wyjmij z nich wkładkę i sznurówki. Umieść je w specjalnym pokrowcu na pranie i dopiero wtedy wrzuć je do bębna. Zmniejsz obroty do minimum i ustaw temperaturę 40 stopni Celsjusza. Wybierz możliwie najkrótszy program i wsyp do komory proszek bądź płyn do prania.