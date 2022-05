Pierzesz buty w pralce? Unikaj tych błędów!

Najważniejsze zasady prania butów

Pierwszą i najważniejszą zasadą prania butów w pralce jest ich odpowiednie przygotowanie. Zanim włożymy je do bębna, wyjmijmy z nich sznurówki i wkładki. Następnie, nad miską czy ręcznikiem, wytrzepmy z nich wszelkie zabrudzenia, takie jak piach lub zaschnięte błoto. Najlepiej zrobić to za pomocą szczotki do butów. Na koniec owińmy buty w stary koc albo wsadźmy je do specjalnego woreczka, który uchroni je od uszkodzeń mechanicznych.