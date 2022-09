Pierzesz tak ręczniki? Robisz to źle. Ekspertka zdradza ważny szczegół

Jeden prosty trik. Tak sprawisz, że ręczniki znów będą miękkie

Jeżeli chcemy, by nasze ręczniki znów były jak nowe, wystarczy, że... wrzucimy je do pralki bez żadnych detergentów. Następnie dodajemy jeden sekretny produkt, który z całą pewnością znajduje się w naszej kuchni. Laura poleca, by do szuflady na detergenty wlać dokładnie dwie filiżanki octu.