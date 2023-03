Pies je trawę? Mało kto wie, co to oznacza

Podjadanie trawy przez psa, o ile jest to sporadyczne, nie jest niczym złym. Jeżeli jednak pupil je trawę na niemalże każdym spacerze, to znak, że trzeba jak najszybciej wybrać się do lekarza — psy nie jedzą trawy same z siebie. Jedzą ją, kiedy w ich organizmie dzieje się coś niedobrego.