Pies je trawę? Niewielu wie, co to oznacza

Spożywanie trawy przez psa nie jest zazwyczaj powodem do obaw, jeśli jest to zjawisko sporadyczne. Gdy jednak zauważysz, że twój pupil je trawę podczas prawie każdego spaceru, może to być sygnał, że coś jest nie tak. Psy nie jedzą trawy bez powodu. Robią to, gdy coś niedobrego dzieje się z ich organizmem.