Pies uratował mu życie. Dziś obaj potrzebują pomocy

- Pochyliłem się, żeby ubrać skarpety i zorientowałem się, że nie czuję nóg. W ułamku sekundy straciłem połowę siebie – Michał Drzewucki przez 10 lat nie wychodził z domu. Uratował go… pies. Dziś Troll i jego pan proszą o pomoc. Nie potrzebują wiele. Michał i Troll na spacerze (Archiwum prywatne) "Blisko 12 lat temu w wyniku urazu neurologicznego straciłem władzę nad własnym ciałem. Paraliż objął dolną połowę ciała. Choćby częściowy powrót do sprawność/aktywności uniemożliwiły mi powstające odleżyny, jedna z nich, wyjątkowo groźna, wyniszczyła mój organizm i doprowadzała do amputacji lewej nogi" – czytamy w opisie zrzutki "By dogonić psa" na portalu zrzutka.pl. Po amputacji Michał przeszedł w stan "hibernacji". W pewnym sensie pogrzebał się za życia. W 2019 roku wszystko się zmieniło. Dziś ma u swojego boku Trolla – czworonoga, który potrzebuje ruchu. A wózek Michała jest w opłakanym stanie. Archiwum prywatne Wózek Michała ma 10 lat i nie nadaje się do aktywnych spacerów z psem (Archiwum prywatne) Agnieszka Mazur-Puchała, WP Kobieta: Zacznijmy od początku, czyli od tego, co się stało. Michał Drzewucki: Był początek czerwca 2009 roku, miałem 31 lat, za chwilę miałem lecieć do Norwegii, by stawiać rusztowania na platformach wiertniczych. Wcześniej pracowałem już na kontraktach w całej Europie: we Francji, Belgii, Holandii. Życie było dobre i zaplanowane. Tego dnia wstałem rano i jak zwykle miałem wyjść po bułki do sklepu. Pochyliłem się, żeby założyć skarpety i zorientowałem się, że nie czuję nóg. Nie mogłem nimi ruszyć. W ułamku sekundy straciłem połowę siebie. Dalej karetka, szpital i diagnoza: naczyniopochodne uszkodzenie rdzenie kręgowego. Zator tętnicy Adamkiewicza zatrzymał dopływ krwi do rdzenia, który obumarł na odcinku 15 cm. Nic się nie da zrobić. Najgorsze było to, że nic nie zapowiadało tragedii: byłem młody, zdrowy, nie chorowałem. W protezie na rowerze. ''Niepełnosprawność jest tylko w głowie" Wtedy się poddałeś? Nie. Po urazie doszedłem do siebie, chciałem żyć, pracować, walczyć. Druga runda rozegrała się dwa lata później. Pojawiły się odleżyny. Wtedy nie miałem pojęcia, czym właściwie są, jak mogą być groźne, co robić, a czego nie. Jedna z nich doprowadziła do zakażenia kości. Aby ratować mi życie, lekarze musieli amputować lewą nogę w całości. Została wyłuszczona ze stawu biodrowego. Archiwum prywatne Michał w 2011 roku, w czasie swojej "hibernacji" (Archiwum prywatne) Strach o życie i brak akceptacji sprawiły, że po amputacji zamknąłem się w sobie i czterech ścianach, przestałem wstawać z łóżka. Moja rodzina starała się mnie chronić przed wszystkim, co mogłoby mnie zdenerwować czy zmartwić. Czyli przed normalnym życiem. Chcieli dobrze, ale to, co robili sprawiało, że jeszcze bardziej odsuwałem się od świata i ludzi. Przestałem podejmować jakiekolwiek decyzje, mierzyć się z tym, co mnie spotkało. Oddałem całą kontrolę innym. Tak spędziłem 10 lat: w łóżku, w lęku przed samym sobą i swoją niepełnosprawnością. Przestałem postrzegać siebie jako kogoś wartościowego, a może w ogóle kogoś. To tak, jakbym przestał być, będąc. Aż nastąpił punkt zwrotny, o którym piszesz na swojej zrzutce. W czerwcu 2019 roku, w wyniku spraw zbyt intymnych, straciłem dom i opiekę. Zamieszkałem w schronisku dla osób bezdomnych. To, jak by nie patrzeć, straszne wydarzenie sprawiło, że musiałem zacząć żyć. Pracownicy schroniska okazali mi duże zrozumienie, jednocześnie jasno mówiąc, że już czas, żebym zaczął sam o siebie dbać i nauczył się sobą zajmować. Bo mogę. Pokazali mi jak, się przesiadać, ubierać, wysłali mnie na obóz aktywizujący organizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji, otrzymałem pomoc fizjoterapeuty i psychologa. Zaczęłam mierzyć się z życiem, rozwiązywać własne problemy, walczyć. I dało mi to ogromną satysfakcję. Poczułem, że żyję. Po pół roku pracy nad sobą byłem gotowy opuścić schronisko. Wyprowadzałem się w styczniu. I pojawił się Troll. Zawsze chciałem mieć psa. Przyjaciela i towarzysza na dobre i złe. Pomyślałem też, że pies zmotywuje mnie do codziennej aktywności. Pierwszą myślą była adopcja. Po własnych doświadczeniach schroniskowych chciałem dać normalne życie jakiemuś psiakowi. Skontaktowaliśmy się nawet z fundacją, pozytywnie przeszedłem formalności adopcyjne. Chcąc jak najaktywniej żyć, wybrałem do adopcji łajkę. Mieliśmy po nią jechać na drugi koniec Polski, ale plany pokrzyżowała jednak pandemia i wiosenny lockdown. Trzeba było poczekać z wyjazdem, dzięki czemu zacząłem się zastanawiać, czy to aby na pewno pies dla mnie. Ochłonąłem i zrozumiałem, że rozsądniejszym wyborem będzie pies spokojniejszej rasy, przy którym nie będę się obawiał, że szarpnie na wózku oraz że będzie to szczeniak, którego będę mógł nauczyć, jak to jest mieć opiekuna z niepełnosprawnością. Wybór padł na labradora. Jak wyglądał moment, kiedy zobaczyliście się po raz pierwszy? Kiedy pojechaliśmy zobaczyć pieski i wybrać mojego okazało się, że patrzę na dwutygodniowe robaki, które ledwo otworzyły oczy, a ich aktywność ogranicza się do jedzenia i spania. Wszystkie takie same. Na szczęście jeden z nich pomógł mi dokonać wyboru: zrobił kupę na głowę brata. Wiedziałam, ze ten będzie mój. I że będzie miał na imię Troll. Pierwszy wspólny dzień. Pan na wózku i pies. Z jakimi trudnościami się to wiązało? Troll miał sześć tygodni, kiedy został członkiem naszej rodziny. Chociaż był malutki i ważył tylko 4,5 kg, pamiętam, jak trudno było mi go trzymać na rękach przez godzinę drogi do domu. Brak jednej nogi nie pomógł, nie mogłem położyć go na kolanach. Trzymałem go więc w ramionach, a on przylgnął do mnie całkowicie i z pełnym zaufaniem. Wtulił malutki łepek w moją brodę i tak zasnął. Byłem jednocześnie szczęśliwy i przerażony. Bałem się, że przez niepełnosprawność nie podołam, że coś zepsuję, że nie dam rady. Archiwum prywatne Droga do domu - Troll zasnął na rękach Michała (Archiwum prywatne) Od tego czasu minęło pięć miesięcy. Pomimo tych początkowych obaw, wszystko idzie dobrze: Troll waży 27 kg, nauczyłem go podstawowych komend. Trenujemy chodzenie przy wózku, wychodzimy na spacery, integrujemy się ze światem. Zbierasz na specjalny wózek i przystawkę. 32 915 zł, pomagający wpłacili już 17 995 zł. Co zmieni się w waszym życiu, jeśli się uda? Troll potrzebuje spacerów po lesie. Uwielbia węszyć, gonić liście, nosić patyki. Kocha plażę, zabawy w piachu, bieganie po trawie. W tej chwili razem możemy poruszać się tylko po płaskich, równych powierzchniach: chodnik, ścieżka rowerowa. Inne są dla nas niedostępne. Wózek, z którego obecnie korzystam ma cienkie, szosowe opony, które zapadają się w miękkich nawierzchniach (trawa, błoto) i bardzo mocno przenoszą drgania ma mnie – to grozi odleżynami. No i wózek ma już swoje lata – staram się o niego dbać, ale i tak się psuje: łożyska, opony i dętki do wymiany, coś się urwało, coś „dynda”. Przystawka rowerowa to w tej chwili konieczność: stabilizuje mnie, zabezpiecza przed upadkiem, daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad psem. Manualna, której póki co używam, nie radzi sobie z podjazdami nawet pod małe wzniesienia. Lekki przód roweru podnosi się, koło buksuje w miejscu, a ja nie przesuwam się w górę nawet o minimetr. Podobnie dzieje się lesie i na piasku. Gdańsk jest pełen górek – pomiędzy osiedlem, na którym mieszkam, a centrum jest 100 m różnicy poziomów. Nawet dojazd do sklepu jest niemożliwy, bo po drodze są dwie górki. Wózek nowej generacji, bardziej ergonomiczny, z terenowymi kołami oraz przystawką ze wspomaganie elektrycznym rozwiążą te problemy i sprawią, że stanę się bardziej mobilny i samodzielny. Nikt już nie będzie musiał wpychać mnie pod góreczkę. Będę mógł z Trollem biegać po trawie, wziąć udział w szkoleniu dla psów, wyjść na spacer do lasu. Da mi normalność w kontaktach z psem. Zrzutkę na wózek dla Michała znajdziecie tutaj: https://zrzutka.pl/g27c6d