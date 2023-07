Pies wyczuwa, gdy kłamiesz? Zaskakujące odkrycie naukowców

Nie mają wątpliwości. Przeprowadzili eksperyment

Do tych zaskakujących wniosków doszli naukowcy z Austrii. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawili w czasopiśmie "Proceedings of the Royal Society". Specjaliści porównali psie zachowania do reakcji kotów, różnych gatunków małp naczelnych, a także dzieci. Z tego zbioru największe zaufanie do człowieka mają właśnie psy. Nie oznacza to jednak, że jest ono w pełni bezgraniczne.