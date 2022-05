Pijana matka chciała odebrać syna z przedszkola. Miała blisko 3,5 promila

37-latce grozi kara pozbawienia wolności

Do przedszkola został wezwany także ojciec kilkuletniego chłopca, który go odebrał i się nim zaopiekował. Jego matce zostaną postawione natomiast zarzuty - odpowie za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.