Walker jest obrońcą Manchesteru City oraz zawodnikiem reprezentacji Anglii, jednak w ostatnim czasie to nie jego osiągnięcia sportowe są tematem numer jeden w brytyjskim mediach, a jego gorszące zachowanie, jakie miało miejsce w jednym z barów po meczu drużyny.

Nagrania z monitoringu lokalu, w którym imprezował piłkarz wraz ze znajomymi, opublikował na swojej stronie "The Sun". Widać na nich, że kompletnie pijany piłkarz imprezuje z obcymi kobietami, wykonuje wobec nich bulwersujące ruchy, a z jedną z nich się całuje. W pewnym momencie Walker publicznie się obnaża.

"Przychodzi taki czas, kiedy musisz przestać przemierzać oceany dla ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla ciebie kałuży. Rozczarujesz się, jeśli myślisz, że ludzie zrobią dla ciebie to, co ty dla nich. Nie każdy ma takie samo serce jak ty" - pisała.

"Myślę, że ważne jest, aby pamiętać, że bez względu na to, jak dobry jesteś dla ludzi, nie sprawi to, że oni będą dobrzy dla ciebie" - napisała w innym wpisie w poniedziałek.

Jak podaje "The Sun", kobieta ma się poważnie zastanawiać nad przyszłością swojego małżeństwa. Powołując się na informacje anonimowego informatora, "The Sun" podaje, że żona piłkarza obawia się też możliwego śledztwa. Martwi się też o trójkę ich dzieci.

Jeśli policja zdecyduje się rozpocząć śledztwo w tej sprawie, za obnażanie się w miejscu publicznym piłkarzowi może grozić nawet do dwóch lat więzienia.

