Piotr Balicki walczy z rakiem. Prezenter poinformował o stanie swojego zdrowia

Piotr Balicki walczy z rakiem

"Otóż potwierdzam. Do mojego domku zwanego 'ciałem', wpadł wilk, ale postanowił nie pukać. Wlazł chamsko, rozsiadł się na kanapie i dość szybko zaczął się panoszyć i po łazience i po sypialni. A gdy wszedł do kuchni, potłukł naczynia. Schował się, a ja wstałem żeby sprawdzić co się stało. Było już trochę za późno. Bo wilk jest już na chacie, nie chce z niej wyjść, a ja zacząłem właśnie go gonić" - napisał Piotr Balicki na swoim profilu na Instagramie, informując obserwatorów o chorobie.