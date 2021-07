Piotr Kaszewiak: Czy palenie i grillowanie na balkonie jest dozwolone?

Gościem programu "Newsroom" był adwokat Piotr Kaszewiak, który odpowiedział m.in. na pytanie, co możemy zrobić, kiedy nasz sąsiad pali papierosy na balkonie. Odniósł się także do kwestii grillowania na balkonach lub w przyblokowych ogródkach. Czy w takiej sytuacji grozi nam kara? - To temat, który powraca często. W sezonie letnim często pyta się o grillowanie. Zasadą jest to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Musimy liczyć się z konsekwencjami szczególnych przepisów. Np. tych dotyczących niebezpieczeństwa zaprószenia ognia. A to może łączyć się to z odpowiedzialnością karną. Jeśli przyjedzie policja lub straż miejska i stwierdzi, że niebezpieczeństwo jest, możemy mieć konsekwencje prawne. Za to może grozić 10 lat pozbawienia wolności. To kwestia delikatna i zależna od wrażliwości funkcjonariuszy, z którymi będziemy rozmawiać — stwierdził Kaszewiak.