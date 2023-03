Piotr Kaszewiak pochwalił się piękną partnerką. Możecie ją kojarzyć

Piotr Kaszewiak popularność zdobył dzięki udziałowi w "Sprawie dla reportera", gdzie jako ekspert wypowiadał się na wiele poruszanych na wizji spraw. Prywatnie jest znanym prawnikiem i prowadzi swoją kancelarię. Na Instagramie śledzi go prawie 53 tys. obserwatorów. Z okazji Dnia Kobiet opublikował piękne zdjęcie swojej "drugiej połówki".

Dzień Kobiet to dobra okazja do podejmowania ważnych, a przy tym też trudnych tematów. Piotr Kaszewiak w swoich życzeniach skierowanych do wszystkich pan zwrócił uwagę na kilka problemów, które dostrzega w społeczeństwie.