Piotr Kędzierski pokazał zdjęcie z e studia radiowego. Obok niego pozuje Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do pracy po kilkumiesięcznej przerwie. Dziennikarka jest już po pierwszej audycji w newonce.radio. Przyznała, że bardzo się stresowała. Piotr Kędzierski, który jest teraz jej kolegą z jednego studia, opublikował z nią zdjęcie. Fani są zachwyceni.

Ma już za sobą debiut. Jej pierwszy gościem była Jej Magdaleny Hueckel. Fotografka i podróżniczka. Dziennikarka nie ukrywała, że to dla niej duże wyzwanie i bardzo się stresuje, jednak z czasem opanowała emocję. Fani ją pokochali.

Piotr Kędzierski pracuje teraz z Agnieszką Woźniak-Starak. Widać, że para dobrze się dogaduje i wspiera. Na profilu na Instagramie celebryty pojawiła się ich wspólna fotografia. W komentarzach pod zdjęciem posypały się miłe słowa. "Pani Agnieszka to strzał w dychę!", "Agnieszka jest świetna. To czarny koń tego radia. Tak czuję. Trzymam kciuki", "Agnieszka to złoto" – pisali.