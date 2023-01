Piszesz K+M+B na drzwiach? Musisz wiedzieć, że to błąd

Skrót "K+M+B" jest błędny?

Zacznijmy od początku. Gdybyśmy zapytali dowolną osobę (mówimy tu o katolikach) o to, co oznacza skrót "K+M+B", usłyszelibyśmy zapewne, że są to pierwsze litery od imion trzech króli bądź trzech mędrców ze Wschodu - Kacpra, Melchiora i Baltazara. Gdyby dodać jednak pytanie, dlaczego akurat ich imiona zostały wymienione, mało kto potrafiłby na to odpowiedzieć. Skrót jest bowiem błędny, a niewielu zna prawidłowy.