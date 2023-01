Tych wizyt księdza długo nie zapomną. "Wyciągnął dłoń i powiedział: 'Całuj!'"

- Moja mama jest religijna, a ojciec niewierzący. Niespecjalnie przejmował się tym, że ksiądz przyjedzie do domu. Jednym uchem wpuścił, a drugim wypuścił, o której ma być kolęda. Poszedł do toalety. Ministranci weszli do domu, mama zestresowana, bo ojciec siedzi w łazience i nie wychodzi. A że ksiądz jeździ samochodem, całą wieś musi objechać, to głupio jej było odmówić i go nie wpuścić. Powiedziała, żeby wszedł i akurat jak przeszedł przedpokój, stanął przed drzwiami do łazienki, które są tuż obok wejścia do salonu, to mój ojciec wyszedł... w samych kalesonach – wspomina Paulina ze śmiechem.