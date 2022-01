U synka Magdaleny Stępień zdiagnozowano nowotwór. "Rozpoczynamy walkę o życie"

Magdalena Stępień podzieliła się informacją o nowotworze syna

"Znikając z mediów społecznościowych, pragnęłam tylko spokoju dla siebie i dla mojego synka. Niestety nie było mi to dane. Życie bywa przewrotne i na pewno wiele i wielu z was tego doświadczyło. W tym również i ja. Jednak to, z czym przyszło mi się zmierzyć, to walka o życie mojego kochanego synka" – zaczęła Stępień swój poruszający wpis.