Pracownicy sklepów mają dość. "To nie my odpowiadamy za podwyżki cen"

Wypracowała sobie jednak pewien sposób na awanturników. W zależności od humoru - albo odsyła ich do kierownika, albo jeszcze wyżej - do samej Warszawy. - Mówię wtedy żartobliwie, że już szukam numeru telefonu do premiera Morawieckiego. Przecież to nie my odpowiadamy za podwyżki cen - mówi ze śmiechem.