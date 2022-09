Mama za kółkiem autobusu: Coraz więcej ludzi wyładowuje się na kierowcach

Tak, ale to było dawno temu. Na początku pandemii w autobusach wprowadzono strefy buforowe. Wiele osób myślało chyba, że to nasz wymysł. Pewnego dnia pasażerka zaczęła na mnie krzyczeć, że to my napędzamy pandemię, a na dodatek nam za to płacą. Sugerowała, żebyśmy zamiast wymyślać, wzięli się za uczciwą pracę. Wiązanka, jaką puściła, była długa. Wtedy coś we mnie pękło. Powiedziałam: "Jak się pani nie podoba, to ja wychodzę". I tak zrobiłam. Postałam koło autobusu dwie minuty, pani wysiadła oburzona, wciąż na mnie nadając. A ja spokojnie wróciłam, odpaliłam silnik i pojechałam dalej.