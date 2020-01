WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 2 #KobietaRadziplamy usuwanie wczoraj (21:18) Plamy po czekoladzie. Jest domowy sposób, który szybko je doczyści Zabrudzone czekoladą ubrania lub tapicerka to częste zmartwienia rodziców. Popularna australijska blogerka, która opisuje jak radzi sobie z domowymi obowiązkami, zdradziła swój patent właśnie na plamy po tym słodkim przysmaku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niektóre plamy można czyścić tylko na sucho (123RF) Jody Allen twierdzi, że dobry sposobem na pozbycie się plamy po czekoladzie jest wybicie do miseczki żółtka jajka i potarcie nim po zabrudzeniach. Dobrym sposobem jest również użycie sody. Należy rozmieszać dwie łyżeczki sody z jedną łyżką wody, nałożyć roztwór na plamę i po dziesięciu minutach spłukać zimną wodą. My ze swojej strony możemy dołożyć również domowy trik z wykorzystaniem mleka, które świetnie rozpuszcza tłuszcz zawarty w czekoladzie. Po odmoczeniu tkaniny w mleku należy wyprać ubranie w ciepłej wodzie, a po czekoladowej plamie nie powinno być śladu. Ponadto, jeśli nasz dywan został poplamiony czekoladą, to wskazane jest odczekanie, aż roztarta czekolada całkiem wyschnie, a następnie zeskrobanie jej ostrym narzędziem. Resztki należy potrzeć roztworem wody i spirytusu denaturowanego, rozmieszanego w proporcjach 1:1. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne