Planowała zakup wyprawki szkolnej. To, co zrobił jej syn, wzrusza do łez

Zachowanie chłopca skomentowali internauci

To, co zrobił chłopiec wzruszyło użytkowników TikToka. "Chce mi się płakać! To miłe z jego strony", "Daje ci kieszonkowe na zakup rzeczy do szkoły. To takie urocze" – napisali pod wideo. Dora odpowiedziała na komentarz: "Nigdy nie wzięłabym od niego ani grosza, ale myśl, którą mi podarował, była naprawdę piękna". "Doprowadziłaś mnie do łez, wychowałaś ślicznego, młodego chłopca" – pochwalił ją kolejny internauta. Co myślicie o zachowaniu chłopca?