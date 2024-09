Planujesz remont? Radca prawny mówi, o czym musisz pamiętać

Piotr Dobrowolski to radca prawny, który specjalizuje się w nieruchomościach. Ekspert w trakcie rozmowy z Onetem przywołał kilka sytuacji, które mogą zadziać się w trakcie przeprowadzania remontu. Niesłowni fachowcy i przeciągające się prace to dopiero początek.

- Ważną kwestią jest także to, z jakich materiałów mają być wykonane prace: czy my mamy kupić te materiały, czy też ekipa remontowa? A jeżeli ma to kupić ekipa remontowa, to gdzie ma je kupić, w jakim kolorze, odcieniu, deseniu, jakiej jakości? - wylicza Dobrowolski.