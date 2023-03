Planujesz wiosenne porządki? Z odkurzaczami Dreame to bułka z masłem

Gdyby tego było mało, to zarówno jeden, jak i drugi robot posiada w zestawie stację dokującą, która nie służy tylko do ich ładowania. W przypadku modelu Dreame Bot W10 potrafi on opróżnić zbiornik z brudną wodą i uzupełnić czystą oraz umyć i wysuszyć nakładki mopujące. Stacja dołączana do Dreame L10s Ultra dodatkowo opróżnia pojemnik na kurz, co sprawia, że robot jest niemal zupełnie bezobsługowy. Co więcej, gdy ten robot napotka na swojej drodze dywan, to podnosi nakładki mopujące, by go nie zmoczyć, i automatycznie zwiększa siłę ssania.