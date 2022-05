Płaskie buty na wesele. Wygodne i efektowne

A może na sportowo?

Do tej propozycji na pewno nie przekonamy każdej z was. Ale naprawdę sportowe buty z powodzeniem mogą zastąpić klasyczne szpilki. Tym bardziej sneakersy, które posiadają ozdobny łańcuch, złote wstawki, mają efekt holo, czyli wszystko to, co sprawia, że są wyjątkowe. Zestawienie takich butów z wieczorową sukienką to propozycja dla odważnych, ale też bezkompromisowych kobiet, które wygodę cenią sobie ponad wszystko. Zestaw zdecydowanie wart wypróbowania.