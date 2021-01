WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 ginekologchirurg plastycznyoperacja Katarzyna Pawlicka 1 godzinę temu Plastyka krocza i pochwy? Coraz więcej Polek decyduje się na zabieg Świadomość dotycząca profilaktycznych badań ginekologicznych, leczenia problemów związanych z nietrzymaniem moczu czy endometriozą zwiększa się z roku na rok. Czy to oznacza, że Polki odważniej korzystają również z plastyki krocza i pochwy? Co mogą zrobić w gabinecie ginekologa lub chirurga plastycznego, by poprawić komfort życia i pozbyć się przykrych dolegliwości? Z czym muszą się liczyć, jeśli zdecydują się na jeden z dostępnych zabiegów? Share Polki coraz śmielej mówią lekarzom o swoich obawach i potrzebach Źródło: Getty Images , Fot: Universal Images Group Na te pytania czytelniczkom WP Kobieta odpowiada dwoje specjalistów: dr med. Tomasz Basta, założyciel krakowskiej Intima Clinic – specjalista w zakresie uroginekologii oraz ginekologii plastycznej oraz dr med. Joanna Kurmanow – specjalistka w zakresie chirurgii plastycznej. Katarzyna Pawlicka, WP Kobieta: Polki wciąż wstydzą się mówić o swoich problemach intymnych? Są sceptycznie nastawione do zabiegów? Tomasz Basta: Na pewno jest lepiej niż 10 lat temu, gdy zaczynałem. Widać efekt działań uświadamiających, które prowadzimy z Polskim Towarzystwem Ginekologii Plastycznej i Polskim Towarzystwem Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Współpracujemy z mediami i szkolimy lekarzy nie tylko z obsługi sprzętu medycznego, ale przede wszystkim uczymy, jak powinni rozmawiać z pacjentkami. Niestety, zachód jest daleko przed nami. W Polsce widać wpływ wychowania w duchu konserwatywnego katolicyzmu. Przykładem mogą być też nauki przedmałżeńskie, w ramach których często powiela się mity i stereotypy dotyczące życia seksualnego. Większość pacjentek decydujących się na zabiegi, to kobiety z dużych miast. Nie znaczy to, że pacjentki z małych miast lub wiosek nie mają problemów, albo pieniędzy. Rozbijamy się o kwestię mentalności. Joanna Kurmanow: Pacjentki bardzo długo podejmują decyzję – od napisania maila z pytaniem o zabieg do przyjścia na pierwszą konsultację mija zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Młode dziewczyny otwarcie mówią o np. zawijaniu się warg sromowych mniejszych do pochwy w czasie stosunku, starsze panie nadal się krępują mówić o zwiotczałych wargach sromowych większych i wystających mniejszych. Kobiety po 40-ce mają problem z przyznaniem, że chcą zrobić coś dla siebie, boją się, że to tylko zachcianka, a nie realny problem. Tomasz Basta: Mam wspaniałą historię o pacjentce z przerostem warg sromowych, która bardzo długo zwlekała z zabiegiem. Gdy zwróciła się do mnie o pomoc, miała 56 lat. Wszystko się udało, dlatego byłem bardzo zaniepokojony i zdziwiony, gdy dwa miesiące do zabiegu, pojawiła się w gabinecie z płaczem, właściwie w histerii. Okazało się, że dopiero po zabiegu, kiedy wszystko się wygoiło, zdecydowała się po raz pierwszy w życiu uprawiać seks. Była zachwycona, ale jednocześnie zrozpaczona, że czekała tak długo, zmarnowała wiele lat życia. Udało mi się ją przekonać, że warto spojrzeć w przyszłość, bo ma przed sobą jeszcze co najmniej 20 lat cieszenia się seksem. Takich przypadków jest naprawdę dużo. Wiele kobiet wszystkie ingerencje chirurgiczne w obrębie narządów rodnych określa mianem waginoplastyki. Tomasz Basta: Przede wszystkim na początku należy wyjaśnić, że waginoplastyka nie daje żadnych efektów wizualnych. To zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu wewnątrz pochwy odpowiednich rozmiarów płata śluzówki w celu zmniejszenia średnicy pochwy. Koronawirus. Ruszyły w Polsce szczepienia preparatem Moderny Pacjentki zawsze wiedzą, co kryje się pod tą nazwą? Tomasz Basta: Do mojego gabinetu przychodzi dużo pacjentek, które od progu mówią: panie doktorze, chcę wykonać waginoplastykę, bo współżycie w związku nie układa się tak, jak bym chciała. Panie cytują partnera, który twierdzi, że "coś jest nie tak” lub narzekają na brak doznań, brak orgazmów. Już po wstępnej rozmowie i badaniu często okazuje się, że problemem nie są nieprawidłowości w anatomicznych strukturach pochwy, a przyczyny należy szukać w podłożu seksuologicznym czy psychologicznym. Dlatego dobrze, żeby osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu plastyki pochwy i sromu, miała również takie przygotowanie. Jestem lekarzem, a nie krawcem, który na życzenie kroi sukno i choć zarabiam, m.in. wykonując waginoplastykę, najpierw sprawdzam, czy dana pacjentka jej faktycznie potrzebuje – to w końcu zabieg chirurgiczny. Joanna Kurmanow: Ja nie zajmuję się waginoplastyką. Jestem chirurgiem plastycznym i uważam, że ten zabieg powinni wykonywać wyłącznie doświadczeni ginekolodzy. Zrosty czy blizny po źle wykonanej waginoplastyce mogą nawet uniemożliwić współżycie. W mojej klinice wykonuję zabiegi na wargach sromowych większych, wargach sromowych mniejszych, napletku łechtaczki i wzgórku łonowym. Przeczytaj także: Dlaczego tak trudno znaleźć dobrego ginekologa? "Zamiast skupić się na badaniu, komentowała mój pedicure" Tomasz Basta: Są też mniej inwazyjne zabiegi, które w niektórych przypadkach mogą być alternatywą dla waginoplastyki. Należą do nich zabieg HIFU oraz laserowe obkurczenie pochwy. Oba obkurczają i uelastyczniają śluzówkę, sprawiają, że robi się bardziej elastyczna, obkurczona i grubsza. Przy czym zastosowanie tych zabiegów nie wyklucza późniejszego wykonania waginoplastyki, jeśli będzie taka potrzeba. Kiedy w takim razie faktycznie należy wykonać waginoplastykę? Tomasz Basta: Kiedy lekarz zdiagnozuje ZRP – w polskiej terminologii, czyli zespół rozluźnienia pochwy (z angielskiego: VRS). W jego obrębie wyróżniamy trzy stopnie i na podstawie tej skali podejmujemy decyzję o operacji. Przy pierwszym stopniu lub drugim stopniu wystarczy laser lub HIFU, wykonanie waginoplastyki zaleca się przy trzecim stopniu. Oczywiście, by zabieg laserem był skuteczny, trzeba wykonać go umiejętnie. Dziś urządzenia są dostępne w wielu gabinetach, zabieg nie zawsze przeprowadzają osoby z doświadczeniem, kierując się ustawieniami fabrycznymi. A przecież parametry bezpieczne, o których pisze producent sprzętu, nie zawsze będą jednakowe. Z tego samego urządzenia korzysta 30-latka, która niedawno rodziła, ma ładną, grubą śluzówkę pochwy i 70-latka, która cierpi na zanik śluzówki, jej śluzówka ma grubość 1/10 milimetra, jest bardzo delikatna i krwawi przy dotyku. Rzecz w tym, by dopasować parametry do pacjentki i balansować wręcz na granicy oparzenia śluzówki, bo zasada jest taka, że im mocniejsze ustawienia, oczywiście dobrane indywidualnie, tym lepsza jakość wykonania zabiegu. Zespół rozluźnienia pochwy ma jakieś charakterystyczne objawy? Możemy rozpoznać go samodzielnie, zanim zwrócimy się do specjalisty? Tomasz Basta: Charakterystycznym objawem u pacjentek, które mają ZPR jest oddawanie przez pochwę gazów: najczęściej w trakcie współżycia, ale też w czasie siadania na krześle czy wstawania od stołu. To słyszalne dla otoczenia i krępujące dla większości kobiet. Pacjentki mówią też, że "słabo czują partnera” w trakcie stosunku, ale tutaj łatwo się pomylić. Przyczyną może być bowiem nadmierna wilgoć w pochwie – mamy z nią do czynienia, gdy gruczoły produkują za dużo śluzu. Powszechny problem to także bardzo słabe mięśnie dna miednicy, które kiedyś nazywano mięśniami Kegla. Da się go zdiagnozować w trakcie podstawowego badania ginekologicznego, a leczenie polega na współpracy z dobrym fizjoterapeutą. Można wspomagać się kulkami gejszy – zacząć od takich o mniejszej wadze, które będą chciały wypaść, ale w momencie, gdy kobieta choć trochę zaciśnie mięśnie, pozostaną na miejscu i stopniowo zwiększać ich ciężar. Z taką kulką chodzić powinno się godzinę czy dwie dziennie, by mięśnie wyraźnie się wzmocniły. Waginoplastykę wykonuje się natomiast najczęściej razem z perineoplastyką. Na czym polega ten drugi zabieg? Tomasz Basta: To naprawa krocza polegająca na domknięciu wejścia do przedsionka pochwy. Bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy pochwa jest poszerzona, a krocze nie. Mniej więcej od 10 lat codziennie wykonuję zabiegi i przeprowadzałem tylko kilka waginoplastyk bez perineoplastyki. Dobrze wytłumaczyć to obrazowo: jak wytniemy płat wewnątrz pochwy, a nie wytniemy na zewnątrz części nadmiaru skóry krocza, tkanka zacznie się marszczyć na brzegach wycięcia. Te dwa zabiegi są ze sobą ściśle powiązane, chyba, że mówimy o samej perineplastyce bez ingerencji w pochwę. Jak wygląda rekonwalescencja po operacji? Tomasz Basta: Na stronach internetowych niektórych klinik możemy znaleźć informacje, że wystarczą dwa tygodnie, by dojść do pełnej sprawności. To bzdura, która od razu powinna dać nam do myślenia. Przez dwa tygodnie od zabiegu nie powinno się siadać (chyba, że w kole lub na toalecie) i nosić nieprzewiewnej bielizny. Bardzo ważne, żeby w tym czasie nie wystąpiła miesiączka. Krwawienie może spowodować infekcje, a infekcja rozejście się rany, co zniweczy cały efekt. Aktywności takich jak jazda na rowerze, konno czy współżycie należy zaprzestać na co najmniej 8 tygodni. Istotna jest antybiotykowa osłona pozabiegowa: doustna i miejscowa, a oprócz tego dbanie, by rana pozostawała sucha, odkażanie jej po każdym skorzystaniu z toalety. Zalecam też stosowanie specjalistycznych kremów, które uelastyczniają, łagodzą i przyspieszają gojenie. Joanna Kurmanow: Wszystkie moje pacjentki otrzymują obszerny plik z zaleceniami pooperacyjnymi, o których informuję je oczywiście również osobiście. Bezwzględnie zalecam 10 dni leżenia, najlepiej z nogami uniesionymi do góry, bez bielizny. Do tego osuszanie rany, przemywanie jej specjalnym preparatem, odkażanie, stosowanie specjalistycznych kremów. Wargi sromowe po zabiegu nie bolą, ale pojawia się obrzęk, ponieważ są to narządy miednicy małej. Jeśli pacjentka nie stosuje się do zaleceń, może nastąpić zastój, wystąpić krwiak, mogą puścić szwy. Jakie zabiegi z zakresu plastyki sromu pacjentki mogą wykonać w gabinecie chirurga plastycznego? Joanna Kurmanow: Młodsze Pacjentki zwracają się z problemem przerośniętych i pogrubiałych warg sromowych mniejszych. Ich wystawanie poza wargi sromowe większe może być ogromne - nawet do 1/5 uda. Co ciekawe, często występuje u wcześniaków. W takiej sytuacji stosunek staje się bolesny, bo wargi zawijają się do środka przedsionka pochwy, niemożliwa jest jazda na rowerze, jazda konna, panie wstydzą się pokazać publicznie w kostiumie kąpielowym, tracą pewność siebie w stosunkach damsko-męskich. Na zabieg zgłaszają się nawet 16-letnie dziewczyny z matkami, a najstarsza pacjentka miała 65 lat. Zdecydowała się na zabieg, bo przeczytała w internecie, że coś takiego w ogóle można zrobić. Po zabiegu kobiety nie tylko odzyskują komfort życia i radość z seksu, ale też u wielu znika problem z infekcjami. Wykonuję także zabiegi wypełnienia warg sromowych większych, które często po utracie wagi ulegają zanikowi, tracą jędrność. Preferuję wypełnienie własną tkanką tłuszczową pobraną z brzucha lub ud. Specjalnie się ją preparuje i wstrzykuje żywe komórki tłuszczowe w wargi sromowe większe. Kwas hialuronowy, stosowany przez część lekarzy medycyny estetycznej, może spowodować powstanie grudek i nierówności (tzw. ziarniniaki). Oprócz tego popularne są liposukcja lub wycięcie skóry ze wzgórka łonowego i korekta napletka łechtaczki. Jakie pacjentki przychodzą do państwa najczęściej? Joanna Kurmanow: Cieszę się, że do mojego gabinetu przychodzą coraz młodsze pacjentki, które nie chcą czekać z decyzją o zabiegu. Niestety, mam też pacjentki po źle wykonanym zabiegu plastyki warg sromowych mniejszych: najczęściej obrzezaniu, czyli ścięciu wystającej części warg sromowych mniejszych i zszyciu. Wówczas powstają bolesne blizny, po ich obkurczeniu wargi są tak małe, niemal niewidoczne, że podczas mikcji mocz spływa po wewnętrznej stronie ud. Zawsze podkreślam, że należy rozważnie wybierać specjalistę, który musi mieć wiedzę i doświadczenie. Zrekonstruować wargi sromowe, szczególnie przy zbliznowaceniach, jest o wiele trudniej niż wyciąć. Podobnie rzecz ma się z korektą napletka łechtaczki. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić ważnych struktur nerwowych. Jeśli popełnimy błąd, pacjentka może czuć słabiej niż przed zabiegiem lub wcale. Tylko dwa lub trzy razy zdarzyło się, że przyszła do mnie pacjentka, która pokazała zdjęcia z filmów pornograficznych i utrzymywała, że jej narządy wyglądają inaczej, czyli w domyśle źle. W takich przypadkach tłumaczę, jak wygląda kobieca anatomia, nie podejmuję się przeprowadzenia zabiegu. Jednak zdecydowana większość zgłaszających się do mnie pacjentek ma realny problem. Zobacz również: Polskie nastolatki i seks. Ginekolog dr Agnieszka Timorek: One mają głód wiedzy Tomasz Basta: Do mnie zdecydowanie najczęściej przychodzą panie po ciężkich porodach. Np. gdy dziecko ważyło ponad 4 kg, urodziło się ze złego ułożenia, akcja porodowa przebiegała zbyt szybko lub doszło do pęknięcia krocza. Drugą grupą są kobiety z chorobami autoimmunologicznymi, tzw. kolagenozami, które powodują mocne wiotczenie tkanek. Jeśli lekarz nie rozpozna u pacjentki zespołu kolagenozy i wykona waginoplastykę, po roku nie będzie śladu po zabiegu: spadek kolagenu jest bowiem tak szybki, że tkanka rozciągnie się błyskawicznie. Dlatego jeśli pacjentka nie rodziła, a podczas badania widzę, że ma poszerzoną pochwę, od razu borę pod uwagę chorobę autoimmunologiczną. Co mogą zrobić pacjentki, by efekty np. po zabiegu waginoplastyki trwały jak najdłużej? Tomasz Basta: Pacjentki powinny przyswajać dużo kolagenu w postaci naturalnej i aptecznej oraz używać specjalistycznych kremów dopochwowych zawierających kwas hialuronowy lub inne substancje gojące i uelastyczniające śluzówkę. Co więcej, obecnie każdej pacjentce przed waginoplastyką wykonuję zabieg laserowy lub HIFU. Przez 10 lat praktyki jako ginekolog plastyczny przekonałem się, że pacjentki po samej waginoplastyce wracają z problemem średnio po 2-3 latach. Nie jest to wina źle wykonanego zabiegu, ale specyfiki śluzówki pochwy, która, jak żadna inna w naszym organizmie, ma tendencję do mocnego rozciągania. Dodatkowo, organizm kobiety traci mniej więcej 1 proc. kolagenu rocznie. Gdy jego ilość spada, włókna elastyny i kolagenu zmniejszają wiązanie, a to oznacza, że tkanka wiotczeje. Dlatego pacjentka po jakimś czasie znów czuje luz. Laser pochwy i HIFU obkurczają i uelastyczniają tkankę, sprawiają, że jest w niej dużo kolagenu. W połączeniu z waginoplastyką gwarantują długotrwałe efekty. Jak można zachęcić kobiety, by mówiły ginekologom o swoich problemach, szukały rozwiązań? Joanna Kurmanow: Zabiegi plastyki sromu wykonuję mniej więcej od 10 lat. Cieszę się, że świadomość kobiet jest coraz większa. Wszystkim pacjentkom powtarzam, że w ich przypadłościach nie ma nic wstydliwego. Matkom, które mają dorastające dzieci mówię, że teraz pora, by zrobiły coś dla siebie, dla własnego lepszego samopoczucia i zdrowia. Wiele kobiet mówi, że po zabiegu ich życie zmienia się na lepsze. Warto o tym przypominać. Tomasz Basta: Musimy raz na zawsze porzucić stereotypy, że seks służy wyłącznie prokreacji, a kobiecie do spełnienia powinno wystarczyć urodzenie dzieci. Kobiety muszą mieć satysfakcję ze współżycia i o to będę zawsze apelował. Przeczytaj także: Wizyta u ginekologa przez telefon. Bywa gorzej niż myślicie