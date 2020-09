Płaszcz na jesień 2020. Ten model z sieciówki pasuje do wszystkiego

Jest niczym uroczy pluszak, do którego aż chce się przytulić. Płaszcz-miś (ang. teddy bear coat) to absolutny must-have na jesień 2020. Ciepłe i przyjemne w dotyku okrycie świetnie sprawdzi się w tym sezonie, a jeśli zima będzie łaskawa - będziemy nosić go aż do wiosny. Sprawdźcie koniecznie, do których sieciówek warto zajrzeć, aby znaleźć swój idealny teddy coat i z czym go zestawić, tworząc jesienno-zimowe stylizacje.