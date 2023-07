Plażowy niezbędnik pielęgnacyjny. Jak dbać o skórę podczas wakacji?

Lato to czas beztroskiej zabawy i błogiego relaksu z blasku słońca. Niestety, nie dla naszej skóry… Kiedy my odpoczywamy na plaży, ona musi dzielnie stawić czoła wielu szkodliwym czynnikom zewnętrznym, jak wysoka temperatura, promieniowanie czy morska woda. Nie oznacza to jednak, że musisz rezygnować z wakacyjnych uroków. Wystarczy, że odpowiednio przygotujesz skórę przed plażowym szaleństwem i zadbasz o jej ochronę, a przykre pamiątki w postaci przesuszenia, podrażnień i oparzeń jej niegroźne. Z naszym ekspresowym programem pielęgnacyjnym twoje ciało będzie zachwycało pięknym, zdrowym wyglądem na plaży. Zobacz, jak o nie zadbać zarówno przed, jak i po ekspozycji na słońce.