PLEASUREISALWAYSON. Magnum odkrywa nowe smaki przyjemności podczas wyjątkowego wydarzenia w słonecznym Cannes

Dla tych, którzy odczuwają radość w odkrywaniu nowych smaków, mamy dobrą wiadomość – do szerokiej gamy lodów Magnum dołączyły właśnie dwa nowe warianty: Magnum Sunlover i Magnum Starchaser. Ten pierwszy odzwierciedla radość letniego dnia. Lody kokosowe i lody mango z ukrytym wewnątrz sosem z mango i marakui, oblane białą czekoladą i posypane wiórkami kokosowymi przywodzą na myśl błogi relaks w egzotycznym kurorcie. Z kolei Starchaser to smak zmysłowej nocy. Pod polewą z mlecznej czekolady i popcornową posypką kryją się lody o smaku popcornu i solonego karmelu, a całości dopełnia karmelowy sos z delikatnie słoną nutą. Każdy, kto spróbuje lodów Magnum Starchaser, z pewnością zgodzi się, że to smak szalonych, nadmorskich imprez. Obie kompozycje są kwintesencją wakacyjnej przyjemności, a ciesząc się ich smakiem także później, zatrzymamy lato na dłużej.