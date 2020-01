WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 plecakmodne plecakiplecaki damskieporanik kupującego Magdalena Tatar 30-12-2019 (12:35) Plecaki lepsze od torebek. Te modele nie przepadną w szafie Plecaczek, który w latach 90. zabieraliśmy na wycieczki, może stać się nowoczesnym dodatkiem lub wygodną alternatywą dla torebki. Rozwiązanie idealne, jeśli szukasz inspiracji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Skromny model prezentuje się elegancko (iStock.com) W czym plecak jest lepszy od torebki? Plecak pozwala nam na to, aby zabrać ze sobą nieco cięższe rzeczy, które nawet w najwygodniejszej listonoszce będą nam trochę ciążyć. Można go nosić na dwóch paskach na plecach lub na jednym ramieniu – w luzackim stylu. Klasyczne modele w czerni dorównują uniwersalnością prostym listonoszom, inne z kolei dzięki efektownym akcentom "zrobią" całą stylizację. Klasyczne, ponadczasowe plecaki sprawdzą się w stylizacjach w niemal dowolnym stylu, ale na uwagę zasługują przede wszystkim te najciekawsze – np. pomysłowe modele Guess, które teraz kupimy taniej w sezonowej obniżce. Elegancki plecak Piękny plecaczek ze skóry to elegancki dodatek nawet do stylowego garnituru. Wybierz modele w minimalistycznym stylu, z subtelnymi akcentami suwaków, nitów i zapięć, a zyskasz ponadczasowy dodatek, po który sięgniesz do szafy wiele razy. Stylowe plecaki – najpiękniejsze modele Jest wiele eleganckich plecaków o wszelakich krojach, od klasycznego worka z klapką, szelkami i kieszonkami, po bardziej nowoczesne, minimalistyczne. Modne są te niewielkie, które wygodnie nosimy je na jednym ramieniu, nie obciążając kręgosłupa. Proste modele są mało zobowiązującym dodatkiem i służą przede wszystkim wygodzie. Jednak ich stylowe odmiany bywają bardzo oryginalne, dzięki czemu pasują nawet do wyjściowych, efektownych strojów. Najbardziej podobają nam się plecaki lekko rozszerzane ku dołowi, bo prezentują się zgrabniej niż prostokątne. Często bywają niewielkie, przez co nie pomieszczą popularnego formatu A4, ale najważniejsze drobiazgi — bez problemu. Sportowy luz z plecaczkiem Nowoczesny, miejski styl to często minimum dodatków. Jeśli od eleganckiej, błyszczącej listonoszki bliższy ci jest sportowy plecaczek, możesz skorzystać z atrakcyjnych ofert na sportowe modele w niskiej cenie. Niewielki plecak w kolorze ślicznego różu od Nike kupisz teraz za niecałe 80 zł. Do popularnych, ciepłych kurtek pikowanych albo okryć z pluszu będzie jak znalazł. To dodatek uniseks, dlatego możesz się nim wymienić z chłopakiem lub bratem. Plecaczek do płaszcza i kurtki Nawet gorące zwolenniczki torebek w podmuchach mroźnego wiatru docenią wygodny plecak. Zakładasz go na plecy i masz wolne ręce. Jeśli zapomniałaś rękawiczek, schowasz je do kieszeni, a plecaczek nie będzie wymagał poprawiania, jak zsuwająca się z ramienia torebka. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne