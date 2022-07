Plecione torebki, które będziesz chciała nosić nie tylko na plaży

Torebki na plażę to nie tylko plecionki. To może być także uroczy worek utkany z kolorowej, bawełnianej tkaniny, albo materiałowa torba-worek, która pomieści ręcznik, krem do opalania, butelkę wody, a kiedy trzeba, schowasz do niej też laptopa czy strój na siłownię. Takie torebki znaleźliśmy w Reserved. Co więcej, teraz są w promocji.