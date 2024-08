"Miniówka" to jedno, ale spójrzcie na top. "Rozcięty na środku"

Nie da się ukryć, że Tychoniewicz jest teraz "na fali". Młode kobiety inspirują się jej stylem , śledząc każdy look publikowany na Instagramie. Ostatnio świeżo upieczona "it girl" zaprezentowała się w genialnie skomponowanym, modnym outficie, który wymagał nieco odwagi.

Modelka dobrała do tego białą, plisowaną minispódniczkę , idąc tropem Zendayi oraz charakterystycznym stylem "tennis core". Trzeba przyznać, że te dwa elementy komponowały się ze sobą perfekcyjnie. Letni look został uzupełniony okularami przeciwsłonecznymi oraz niebieskimi trampkami do kostek, których już dawno nie widzieliśmy na modowym horyzoncie.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!