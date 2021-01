płk Marek Pietrzak o szczepieniu: "Będziemy się szczepili jako wojsko w pierwszej grupie"

Gościem programu "Newsroom" był płk Marek Pietrzak rzecznik prasowy WOT. Na pytanie prowadzącego o to, czy WOT zamierza się szczepić odpowiedział: "My będziemy się szczepili jako wojsko w pierwszej grupie. Tutaj w tej chwili jeszcze jest pewna dyskusja na temat terminu, kiedy to otworzy się okno szczepień dla mundurowych. Oczywiście jesteśmy do tego przygotowani. My się chcemy jak najszybciej zaszczepić, dlatego że w bardzo dużym zakresie pomagamy wielu instytucjom". Gość dodał jeszcze, że gdy już ruszą szczepienia seniorów, w każdym województwie zostanie wydzielony specjalny zespół szczepienny WOT. Każdy taki zespół będzie mobilny i podjedzie we wskazane miejsce do osób starszych i wykona szczepienie.

