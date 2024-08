Plotki okazały się prawdą. Potwierdził je publicznie

Jako 17-latek nagrał debiutancki album. Jego kariera potoczyła się w zawrotnym tempie . Za sprawą popowej twórczości i charakterystycznego uczesania porównywano go do Justina Biebera. Też miał rzeszę fanek, które piszczały z zachwytu na każdym jego koncercie. Zresztą podobnie jest teraz.

Dawid Kwiatkowski kilka lat temu dołączył do grona jurorskiego w programie "The Voice Kids". W 2024 roku wydał ósmą płytę pt. "Pop romantyk". O jego popularności świadczy między innymi liczba obserwujących na Instagramie – profil piosenkarza śledzi aż 1,3 miliona osób.

Kwiatkowski pilnie strzeże swojej prywatności. Nie ma zamiaru zdradzić, czy jego serce jest zajęte, choć wiele wielbicielek wokalisty umiera z ciekawości. Do publicznej wiadomości podał jednak inny fakt. Dotyczy on majątku, o wielkości którego spekuluje się już od dawna.

Nie obyło się bez stwierdzenia, że w Polsce nadal krzywo patrzy się na dyskutowanie o pieniądzach. Jednak taki stan konta jest tylko i wyłącznie powodem do dumy. Kwiatkowski podkreśli, że przecież sam na to zapracował i nikomu tych pieniędzy nie zabrał.

