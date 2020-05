Płukanka do włosów. Jaki kolor jest najczęściej wybierany przez kobiety podczas pandemii?

Czas domowego zamknięcia podczas pandemii sprzyja różnym eksperymentom, w tym używaniu kolorowych płukanek do włosów. Jak się okazuje, coraz więcej pań decyduje się na różową koloryzację, która w ciągu ostatnich tygodni stała się prawdziwym hitem. Nie dotyczy to tylko truskawkowego blondu czy złota w odcieniu różu, ale również nietrwałych płukanek do włosów.

Ostatnie dwa miesiące spowodowały zmiany w obrębie naszego codziennego życia, jak i pielęgnacji. Tym samym wiele zabiegów kosmetycznych czy fryzjerskich musimy wykonywać we własnym domu, zamiast powierzać to specjalistom. Płukanki do włosów stały się symbolem eksperymentu z własnym wyglądem. W końcu nie obowiązuje nas dress code, gdy pracujemy zdalnie. Dlaczego coraz częściej wybierana jest różowa płukanka do włosów?

Płukanka do włosów – wybór nieoczywistego koloru

Jeszcze nigdy różowa płukanka do włosów nie była tak popularna jak obecnie. W końcu to kolor nadziei, przywołujący na myśl przyjemne emocje, a duża dawka różu w naszym otoczeniu może mieć uspokajający wpływ na nasze nerwy. Na pewno istnieją także inne powody, dla których wybierana jest różowa płukanka do włosów, ale niewątpliwie to kolor bardzo dziewczęcy i bezpieczny, ponieważ dosyć szybko się wypłukuje.

Płukanka do włosów – rozwiązanie dla blondynek

Wybór różowej płukanki do włosów najbardziej przypadnie do gustu blondynkom, u których efekt będzie najbardziej widoczny. W przypadku ciemnych włosów pozostawi jedynie delikatne refleksy, natomiast dla podbicia finalnego rezultatu należałoby rozjaśnić pasma. W przypadku naturalne jasnych pasm albo nawet farbowanych na blond, można śmiało dokonać eksperymentu z różową płukanką. Poszukaj koloru łączącego w sobie także elementy fioletu i srebra. Ciekawym rozwiązaniem może być rozcieńczenie płukanki do włosów – wystarczy jedną łyżkę płukanki wymieszasz z dwoma litrami wody, po czym codziennie spryskasz pasma. Jeśli szukasz jeszcze innych rozwiązań, możesz także pomyśleć o szamponach i maskach z różowym odcieniem.

Zobacz także: Domowe sposoby na nawilżenie twarzy i włosów latem

Płukanka do włosów – dodatek nawilżający

Różową płukankę do włosów mogą także wykorzystać panie o ognistym kolorze pasm, ponieważ zapewni im delikatne rozświetlenie. Możesz także połączyć ją z ulubioną maską do włosów, co sprawi, że dodasz pasmom nawilżenia – sama płukanka nieco przesusza włosy. Dzięki temu końcowy efekt będzie znacznie subtelniejszy.

Płukanka do włosów – rezultaty i pielęgnacja

Efekt różowej płukanki do włosów zawsze zależy od tego, jaką chcemy uzyskać intensywność koloru. Gdy marzysz o wyraźnym różu, wówczas większą ilość płukanki rozcieńcz z wodą i w takim roztworze mocz włosy. Pamiętaj, że płukanka do włosów jest koloryzacją nietrwałą i wypłukuje się już po 2-3 myciach. Dla zachowania koloru nie myj ich codziennie, a pomiędzy kolejnymi myciami używaj suchego szamponu. Używaj przede wszystkim bardzo delikatnych kosmetyków do pielęgnacji i głęboko nawilżaj pasma – różowy odcień zostanie na dłużej.