Pływające węże w Polsce. Widok napędza strachu

Wybierając się nad rzekę, na pewno bierzesz pod uwagę, że napotkasz tam wygrzewającą się na kamieniu żabę czy pływające ryby. Jest jednak jeszcze coś, co może nieźle napędzić stracha. Widziałeś kiedyś pływające węże? Są w Polsce i nawet zostały nagrane.

Lasy Państwowe podzieliły się nagraniem, na którym widać jak przez taflę wody pomyka wąż. Nagranie może wywoływać ciarki na plecach, zwłaszcza gdy zadziała wyobraźnia. Co jeśli działoby się to akurat podczas naszej kąpieli? Taka sytuacja wcale nie jest niemożliwa. Jak się wtedy zachować?

Czy w polskich rzekach są węże?

Owady i robaki to nie wszystko, co może zakłócić wypoczynek na łonie natury — szczególnie w okolicach zbiorników wodnych. W polskich rzekach — oprócz rzecz jasna ryb — można natrafić również na węże. Czy potrafią pływać? Widok ochoczo pomykającego po tafli wody zaskrońca nie powinien dziwić nikogo.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zaskroniec to wąż niewielkich rozmiarów. Jego nazwa wzięła się od charakterystycznego wyglądu — żółtych plamek za skroniami. Potrafi dobrze pływać i chętnie posila się rybami. Choć nie należy się go bać, ponieważ nie należy do gatunków jadowitych, nie wolno go straszyć. Jak zachować się w sytuacji, gdy podczas kąpieli w rzece podpłynie do ciebie wąż?

Czy żmija umie pływać?

Tak, to gatunek, który równie dobrze radzi sobie z pływaniem, co nie znaczy jednak, że za tym przepada. Żmija woli leniwe wygrzewanie się na kamieniach w promieniach słońca. Może występować we wszystkich naturalnych zbiornikach wodnych, choć szczególnie upodobała sobie te mieszczące się na południu kraju. Po czym poznać żmiję? Oczywiście po charakterystycznym wyglądzie, a dokładniej ciemnym pasku w kształcie właśnie zygzaka, który mieści się na grzbiecie.

Co zrobić, gdy się spotka węża w rzece?

Sposób postępowania nie różni się w zależności od środowiska. Niezależnie, czy natkniesz się na węża w ogrodzie, w lesie, czy w wodzie — zachowuj się normalnie. Nie panikuj i nawet jeśli się boisz, pomalutku i spokojnie oddal się w bezpieczne miejsce. Nie próbuj go atakować, straszyć, ani zabijać. Gwałtowne ochlapywanie węża wodą w niczym nie pomoże.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!