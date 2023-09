Po co jest otwór w zlewie? Mało kto zna odpowiedź

Niestety często nie pamiętamy o tym, żeby podczas sprzątania łazienki wyczyścić również dziurkę w sanitariacie. Tymczasem należy to robić regularnie - w ten sposób zachowamy higienę i zapobiegniemy rozwojowi bakterii. Najlepiej czyścić otwór watą lub wacikiem, który nasączamy octem. Następnie wystarczy przyłożyć czyścik do brudnych miejsc i pozostawić go na całą noc. Można też wyszorować to miejsce szczoteczką do zębów. To proste i skuteczne rozwiązanie, które pozwoli nam utrzymać nasze sanitariaty w czystości.