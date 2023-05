Po dziewięciu latach rzuciła pracę w korporacji. Nie żałuje

- Oczywiście to nie jest tak, że po przebudzeniu pomyślałam: "Rzucam wszystko i zakładam markę modową". Długo dojrzewałam do swojej decyzji - to był proces. Ale ten sen zmusił mnie do zastanowienia się, co mnie powstrzymuje przed zrobieniem tego symbolicznego kroku w przód - przyznaje Kaśka Mucha.