Po egzaminie ósmoklasisty nie wróci do szkoły na lekcje. Jest decyzja

Od września 2023 roku Viki Gabor będzie licealistką. Nastoletnia piosenkarka przyznała, że nie planuje uczęszczać do szkoły średniej w normalnym trybie. Ma ku temu kilka powodów, o których wspomniała w rozmowie z Plotkiem.

Nim 15-latka podejmie decyzję o szkole średniej, czekają ją jednak egzaminy ósmoklasisty. Wokalistka przyznała, że najtrudniej zapowiada się dla niej matematyka. Z kolei najłatwiejszym zadaniem ma być egzamin z angielskiego. Co dalej?

Młoda artystka podkreśliła, że ze względu na charakter swojej pracy, ale też inne aspekty, nie będzie uczęszczać do wybranego liceum w zwykłym trybie. Edukacja jest dla Gabor bardzo ważna, ale codzienne odwiedzanie szkoły z pewnych względów nie byłoby dla celebrytki komfortowe.

Viki nie wybrała jeszcze profilu klasy, ale na pewno uda się do liceum. Nie będzie jednak codziennie uczęszczać na zajęcia wraz ze swoimi koleżankami i kolegami. Piosenkarka podtrzymuje decyzję o indywidualnym toku nauczania.

