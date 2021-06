Po latach poznała prawdziwą rodzinę. Okazało się, że była wychowywana przez porywaczkę

Według śledczych mąż nie miał świadomości, że wychowuje cudze dziecko. Jego żona miała być wtedy w ciąży. Poroniła, jednak nie przyznała się do tego. Przez kolejne miesiące nie rozstawała się ze sztucznym brzuchem i pewnego dnia wróciła do domu z noworodkiem. Twierdziła, że zaczęła rodzić na ulicy. Ojciec nie został poinformowany z braku czasu, bo od razu trafiła do szpitala na oddział położniczy.