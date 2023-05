Po ośmiolatkę podjechała limuzyna. Do komunii poszła czerwonym dywanem

Oglądając nagranie można wnioskować, że rodzice dziewczynki przystępującej do pierwszej komunii świętej są fanami serialowego hitu Netflixa. Zarówno komunijna stylizacja ich córki, jak i podkład muzyczny opublikowanego przez mamę ośmiolatki tiktoka nawiązują bowiem do ""Bridgertonów". Uwagę przykuwa również misterna fryzura dziewczynki, która do złudzenia przypomina sposób, w jaki włosy upinała Penelope, jedna z głównych bohaterek serialu.