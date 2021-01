Po rozwodzie nie od razu zostali przyjaciółmi. Ibisz zdradza kulisy relacji z byłą żoną

Niestety, małżeństwo Ibiszów nie przetrwało próby czasu, związek zaczął powoli się rozpadać. Ostatecznie w 2009 roku dostali rozwód. – To był proces. On powiedział, że odchodzi. Była inna kobieta – zdradziła była żona prezentera w jakiś czas temu w programie "W roli głównej".

– To jest szacunek do siebie nawzajem, do tego bardzo udanego czasu kiedy byliśmy razem jako mąż i żona. Mamy wspólne dziecko, naszym największym dobrem jest jego szczęście i dobrostan. Myślę, że inaczej nie może być. To wymagało zarówno czasu jak i naszej wzajemnej pracy, ale jestem bardzo zadowolony i dziękuję Ani, że tak to się wszystko skończyło – powiedział Krzysztof.